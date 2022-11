The Dark Picture Anthology: Directive 8020: Erster Trailer in Post-Credits-Szene von The Devil in Me

Eine Post-Credits-Szene in The Dark Picture Anthology: The Devil in Me bestätigt Directive 8020 als nächstes Spiel.

Seit heute ist The Dark Picture Anthology: The Devil in Me erhältlich. Das von Supermassive Games entwickelte Horrorspiel stellt das Finale der ersten Season dar.

Ein Trailer in Form einer Post-Credits-Szene in The Devil in Me bestätigt jetzt das erste Spiel der zweiten Staffel mit dem Namen The Dark Picture Anthology Directive 8020.

Season 2 führt Spieler demnach in den Weltraum, wie ihr im Video unten selbst sehen könnt. Der Trailer berichtet von einer Raumstation, einem defekten Schiff und einem Crewmitglied, der andere töten will.

