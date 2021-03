The Elder Scrolls IV: Oblivion: Arena und Oblivion feiern Geburtstag

Der März ist traditionell ein sehr wichtiger Monat in der Historie von The Elder Scrolls, denn Bethesda feiert gleich zwei Jubiläen: The Elder Scrolls: Arena (erschienen am 25. März 1994) ist nun 27 Jahre alt und The Elder Scrolls IV: Oblivion (in Europa erschienen am 24. März 2006) feierte seinen 15. Geburtstag.

Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere Jahre mit diesen beiden Rollenspielklassikern!