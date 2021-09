The Hunter: Call of the Wild: Rancho Del Arroyo-Erweiterung veröffentlicht

Das Spiel TheHunter:Call of the Wild lässt euch mit der neuen Erweiterung Rancho Del Arroyo ab sofort durch die Wüste jagen.

Mit der Erweiterung Rancho Del Arroyo lässt euch Entwickler Expansive Worlds ab sofort in die Rolle eines Cowboys schlüpfen. Das Add-on wurde bereits im Juni für den PC veröffentlicht. Ab sofort ist es auch für die Xbox One, Xbox Series X/S sowie die Playstation 4 verfügbar und kann über die entsprechenden Stores heruntergeladen werden. Im Microsoft Store kostet die Erweiterung 7,99 Euro, wobei Xbox Game Pass-Abonnenten einen Rabatt erhalten.

In TheHunter: Call of the Wild könnt ihr in die Rolle eines Jägers schlüpfen und an verschiedenen Orten die unterschiedlichsten Tierarten jagen. Rancho Del Arroyo fügt nun eine weitere, staubige Kulisse im Norden Mexikos hinzu, in der es wieder zahlreiche neue Tiere zu entdecken gibt.

Insgesamt werden euch mit 64 km² eine große Umgebung zum Erkunden zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird euch mit dem Couso-Modell 1897 ein neue Repetierflinte sowie eine Nebenmission geboten.

Hier gibt es den TheHunter: Call of the Wild Rancho Del Arroyo DLC Reveal Trailer für euch: