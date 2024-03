The Night Wanderer: The Witcher 4 soll entthront werden

Autor:, in / The Night Wanderer

The Witcher 4 soll von The Night Wanderer und Thorgal entthront werden!

Das 2022 gegründete Mighty Koi Studio will beweisen, dass „The Witcher“ nicht die einzige polnische Fantasy-Geschichte ist, die die Welt erobern kann.

Das Studio besitzt die Rechte an zwei Titeln, die Schöpfern enorme kreative Möglichkeiten bieten. „Thorgal“ und „The Night Wanderer“ werden für PS5, Xbox Series und PC erscheinen.

Das Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Das Team setzt bei seinen Produktionen auf die Unreal Engine 5 mit proprietären Erweiterungen und nutzt modernste Technologien wie Photogrammetrie und KI.

Man geht mit großem Ehrgeiz an die Pläne heran, kündigt zwei AA+ / AAA-Projekte an und engagiert erfahrene Experten aus der Welt der Spiele und der Animation – derzeit besteht das Team aus über 100 Personen, und es wird erwartet, dass sich die Zahl bis Ende des Jahres verdoppelt, wobei auch externe Studios beteiligt sind.

Mighty Koi hofft, dass die kommenden Produktionen nicht nur den polnischen, sondern auch den ausländischen Spielemarkt erobern und wie „The Witcher“ die polnische Fantasy-Literatur zu einem Weltklasse-Produkt machen.

The Night Wanderer basiert auf der kultigen Buchreihe „Lord of the Ice Garden“ von Jarosław Grzędowicz. Diese vierbändige Saga, in der sich Science-Fiction- und Dark-Fantasy-Elemente kreativ vermischen, gilt neben Romanen wie „Asche und Staub“ oder „Das Buch der Herbstdämonen“ als das Hauptwerk des Autors.

Die von Lesern und Kritikern gleichermaßen anerkannte Reihe wurde mit zahlreichen Preisen wie dem Zajdel-, dem Nautilus- und dem Sphinx-Preis ausgezeichnet und hat sich dauerhaft in die Herzen der Fantasy-Fans gebrannt.

The Night Wanderer bietet ein fesselndes, Soulslike-Gameplay mit Elementen aus RPG und Adventure, basierend auf einem dynamischen und innovativen Kampfsystem.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Vuko Drakkainen – einem Söldner, der auf den geheimnisvollen Planeten Midgaard geschickt wird, um eine verschollene wissenschaftliche Expedition zu finden.

Die Handlung verbindet Science-Fiction mit traditioneller Fantasy. Das Spiel bietet einen fesselnden Protagonisten, eine fesselnde Geschichte und eine lebendige, außergewöhnliche Welt, die von mysteriösen Kräften geprägt ist.

Die Produktion wird in Absprache mit Jarosław Grzędowicz selbst und unter der Schirmherrschaft des Verlags Fabryka Słów entwickelt. Die Macher versprechen, alles zu tun, um sicherzustellen, dass das Spiel den Geist und die Atmosphäre der Romane vollständig einfängt.

Weitere Eindrücke, Konzeptgrafiken und mehr gibt es in der The Night Wanderer Screenshot-Galerie.