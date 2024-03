Kino, Serien & TV: Ein Watch Dogs-Film ist in Arbeit

Mit Watch Dogs soll ein weiteres Videospiele-Franchise den Sprung auf die große Leinwand schaffen – ein Film dazu ist in Arbeit.

Noch ist die Informationslage ziemlich mau, aber wie Deadline berichtet, soll sich ein Watch Dogs-Film bereits in Arbeit befinden. Dem Bericht des Branchenportals zufolge ist New Regency hierfür eine Partnerschaft mit Ubisoft eingegangen.

Mit Sophie Wilde (Talk to Me) könnte man auch schon eine Hauptdarstellerin gefunden haben. Jedenfalls scheint man großes Interesse an ihrer Person zu haben und kurz vor Vertragsabschluss zu stehen. Regie führt derweil Mathieu Turi, der außerdem bei einem Film basierend auf dem Spiel A Plague Tale Regie führt. Das Drehbuch geht auf Christie LeBlanc (Oxygen) zurück.

Produziert wird der Film von Margaret Boykin für Ubisoft Film and Television und Yariv Milchan und Natalie Lehmann für New Regency Pictures.

Weiterführende Details wie ein Drehtermin oder gar ein Kinostart liegen noch nicht vor.