The Oregon Trail: Apple Arcade-Version jetzt für Xbox

Autor:, in / The Oregon Trail

Gameloft, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen, und HarperCollins Productions, ein preisgekröntes Medienproduktionsunternehmen innerhalb von HarperCollins Publishers, freuen sich, bekannt geben zu können, dass The Oregon Trail, der mehrfach preisgekrönte offizielle Nachfolger des weltweiten Phänomens, ab sofort auf Xbox One X|S und Xbox Series X|S für 23,99 € in der Launch-Woche und anschließend für 29,99 € nach Beginn des Survival Sale erhältlich ist.

In The Oregon Trail stehen die Spieler im Mittelpunkt aller Irrungen und Wirrungen der Reise nach Westen. Sie müssen ihren Wagen beladen, ihre Reisegruppe auswählen und dafür sorgen, dass sie alle sicher in Oregon ankommen, indem sie in gefährlichen und unerwarteten Situationen schwierige Entscheidungen treffen.

Die Spieler lernen auch die wahre Geschichte hinter dem Trail kennen, einschließlich der Erfahrungen der amerikanischen Ureinwohner, was eine Premiere in der Serie ist.

Die Veröffentlichung von The Oregon Trail auf Xbox Series X|S ist eine originalgetreue Adaption der Apple Arcade-Version und wurde mit der Unterstützung von Gameloft Lviv entwickelt.

Die Xbox X|S-Version enthält alle fünf früheren Apple Arcade-Inhaltsupdates sowie neue Funktionen, darunter mehr Zugänglichkeitsoptionen, Ereignisse und visuelle Filter, um das Spiel auf eine ganz neue Art zu erleben.

Angehende Pioniere, die ihre Abenteuer über das Grundspiel The Oregon Trail hinaus fortsetzen möchten, können den „Cowboys and Critters“-DLC für 5 € erwerben. Der DLC enthält dreizehn neue Geschichten, die einige der furchteinflößendsten Viecher und Tiere auf dem Trail erforschen, sowie zusätzliche Geschichten, die sich auf den Horse Creek-Vertrag, die Reise auf dem Chisholm Trail und eine ausgewählte Geschichte der amerikanischen Ureinwohner über die Legende der „People Eaters“, einem kannibalistischen, furchterregenden, rothaarigen Stamm, der gegen das Volk der Numa kämpfte, konzentrieren.

„Wir freuen uns unglaublich, dass noch mehr Spieler The Oregon Trail erleben können“, so David MacMinn, Game Manager.“Wir freuen uns, dass unser Spiel auf mehrere neue Plattformen erweitert wird, und wir hoffen, dass die Xbox-Spieler ihre Zeit auf dem Trail genauso genießen werden, wie wir es bei der Entwicklung getan haben.“ „Das Gameplay in dieser neuen Version von The Oregon Trail hat sich als unglaublich spannend erwiesen und ist genauso beliebt wie in den 90er Jahren“, so Caroline Fraser, Head of HarperCollins Productions. „Wir freuen uns sehr, die Zielgruppe auf die Xbox zu erweitern und das Spiel noch mehr Spielern zugänglich zu machen.“

Hier gibt es den neuen Trailer für euch: