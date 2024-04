The Plucky Squire: Der Kühne Knappe spricht jetzt Deutsch

Autor:, in / The Plucky Squire

The Plucky Squire wird zu Der Kühne Knappe und Jot spricht nun Deutsch!

All Possible Futures und Devolver Digital sind stolz darauf, ihren verspielten Fans mitzuteilen, dass das Märchenbuch-Adventure The Plucky Squire im deutschsprachigen Raum ab sofort Der Kühne Knappe heißt.

Dies wird das erste Mal sein, dass Devolver ein Spiel mit lokalisierten Titeln veröffentlicht – damit diese für ihre internationalen Freunde leichter auszusprechen sind.

Der neue deutsche Titel wurde am vergangenen Wochenende auf der CAGGTUS in Leipzig erstmals mit einem farbenfrohen, neuen Trailer vorgestellt:

Das Spiel feiert seine neuen Titel auf Französisch, Deutsch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch und ist damit für Fans aus allen Teilen der Welt zugänglich. Für eine zusätzliche Herausforderung und zusätzliche Spielbarkeit, können die Spieler und Spielerinnen das Spiel in allen Sprachen spielen.

Der Kühne Knappe folgt den magischen Abenteuern von Jot und seinen Freunden – Figuren eines Bilderbuchs, die eine dreidimensionale Welt außerhalb der Seiten ihres Buchs entdecken.

Als der heimtückische Grummweil erkennt, dass er der Bösewicht des Buchs ist – dazu ausersehen, seinen Kampf gegen die Kräfte des Guten bis in alle Ewigkeit zu verlieren – schmeißt er den heldenhaften Jot aus den Seiten heraus und verändert damit dauerhaft die Geschichte.

Jot muss sich Aufgaben stellen, wie er sie noch nie erlebt hat, wenn er seine Freunde vor Grummweils dunklen Kräften retten und den glücklichen Ausgang der Geschichte wiederherstellen möchte.

Dieses Bilderbuch von einem Spiel erscheint noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox S/X und Nintendo Switch.