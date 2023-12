The Relic: The First Guardian: Sechs Minuten Gameplay aus dem Action-RPG

Eindrücke aus dem Project Cloud Games-Titel The Relic: The First Guardian gibt es in einem neuen Gameplay-Trailer.

Perp Games gibt heute bekannt, dass man mit Entwickler Project Cloud Games zusammenarbeitet, um das Action-Rollenspiel The Relic: The First Guardian zu veröffentlichen. Dazu wurde ein über 6 Minuten langer Trailer veröffentlicht, der einen ersten Einblick in das gibt, was die Spieler zum Release Anfang 2025 auf Xbox, PlayStation und PC erwarten können.

In diesem Action-RPG begeben sich die Spieler auf ein heldenhaftes Abenteuer, um als letzter Wächter die Welt in der Dunkelheit zu retten. Das einst blühende Arsiltus wurde von der Leere verschluckt, die durch die Zerstörung der großen Reliquie entstand, und in ein Land des Todes verwandelt. Jetzt ist es eure Aufgabe, die Teile der zerbrochenen großen Reliquie zu finden und die Leere zu schließen.

Das Spiel bietet ein detailliertes Gameplay mit spannenden Kämpfen und einer Vielzahl von Runeneinstellungen. Entwickelt euren Charakter mit verschiedenen Fähigkeiten und eigenen Einstellungen und erkundet die eingestürzte Welt, während ihr einer spannenden Geschichte folgt. Ihr müsst das Rätsel von Arsiltus lösen, die Teile der großen Reliquie sammeln und die Welt wieder zu Wohlstand führen. Ihr seid die letzte Hoffnung des Arsiltus. Beginnt eure Reise als Wächter, sammelt die Teile der großen Reliquie und schließt die Leere. Euer Abenteuer wird Arsiltus in eine neue Ära führen.