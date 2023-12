PlayStation 5: 50 Millionen verkaufte Konsolen erreicht

Sony feiert mit der PlayStation 5 einen neuen Meilenstein. Die Konsole habe sich laut einem Bericht der Financial Times mehr als 50 Millionen Mal verkauft.

Die Marke wurde bereits am 9. Dezember erreicht und damit rund 161 Wochen nach seiner Markteinführung. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 benötigte 160 Wochen.

Das Unternehmen vermeldet außerdem den bisher besten Black Freitag für die PS5. Insgesamt erwartet man 25 Millionen verkaufte Konsolen im aktuellen Geschäftsjahr zu erreichen zu können.

Eric Lempel, Senior Vice President for Global Marketing, Sales and Business Operations bei SIE sagte: „Angesichts der Dynamik, die wir im November hatten, und dessen, was wir im Dezember sehen, haben wir ein sehr gutes Gefühl, was die Verkäufe insgesamt angeht.“