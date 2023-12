Gaming: Starfield und Xbox dominieren Berichterstattung

Im Jahr 2023 wurde über Starfield und Xbox am meisten in den Spielemedien berichtet.

Ein ereignisreiches Jahr 2023 geht zu Ende. Ein Blick zurück auf die letzten 12 Monate mit einer Menge Statistiken aus verschiedenen Quellen hat Gamesindustry aufbereitet.

ICO via Footprints etwa hat Daten von über 18.000 Webseiten ausgewertet und die am häufigsten thematisierten Spiele ermittelt.

Das Bethesda-Rollenspiel Starfield hatte demnach die höchste Berichterstattung im Jahr 2023 mit 53.097 Artikeln. Diablo IV landet auf dem zweiten Platz mit 51.363.

Xbox landet noch vor PlayStation und Nintendo auf Platz 1 bei den am häufigsten thematisierten Unternehmen der Branche mit 308.834 Artikeln.

Betrachtet man den weltweiten Spielemarkt, so machten Konsolenspiele im November 2023 nur einen Anteil von 29 % bzw. 53,2 Milliarden Dollar aus. Der Markt für Mobile Gaming dominierte mit 49 % bzw. 90,4 Milliarden Dollar. 21 % (38,4 Mrd.) fallen auf den PC-Markt.

Weiterhin wurden 83 % aller Konsolenspiele digital heruntergeladen. Nur 17 % wurden physisch verkauft.

Beststeller in den USA ist, gemessen im Zeitraum 1. Januar bis 25. November 2023, Hogwarts Legacy, gefolgt von Call of Duty: Modern Warfare III und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Starfield landet hier auf dem zehnten Platz.

Noch mehr Statistiken und Zahlen aus dem Spielejahr 2023 gibt es in der Quelle.