The Vale: Shadow of the Crown: Barrierefreies, audiophiles Action-Adventure verfügbar

Das barrierefreie, audiophile Action-Adventure The Vale: Shadow of the Crown ist jetzt für PC und Xbox erhältlich.

Entwickler Falling Squirrel gibt bekannt, dass ihr preisgekröntes Audio-Only-Action-Adventure The Vale: Shadow of the Crown ab sofort auf PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich ist.

The Vale: Shadow of the Crown wurde 2018 mit dem Ubisoft Indie Special Prize und dem Reboot Develop Red 2019 Special Selection Prize ausgezeichnet: Shadow of the Crown tauscht visuelle gegen akustische Signale und schafft so eine ganz eigene Art von Action-Kampf, die auch Barrieren für sehbehinderte und blinde Spieler abbaut. Herausfordernde Kämpfe, spannende Quests und Sprachaufnahmen in AAA-Qualität von Dutzenden gefeierten Synchronsprechern, darunter Karen Knox (Starlink, Far Cry 5), Samer Salem (The Expanse, The Handmaid’s Tale) und Steve Cumyn (Far Cry 3, Versailles), sorgen für ein völlig neues Spielerlebnis.

The Vale wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Canadian National Institute for the Blind (CNIB) entwickelt: Shadow of the Crown nutzt die neuesten unterstützenden Technologien, darunter binaurales Audio und haptisches Controller-Feedback, um ein fesselndes Erlebnis und ein spannendes Action-Adventure zu schaffen. Das Team von Falling Squirrel hat es sich zur Aufgabe gemacht, integrative und barrierefreie Spiele in den Mainstream zu bringen – The Vale: Shadow of the Crown wurde bewusst mit sehbehinderten Synchronsprechern und Entwicklern entwickelt.

„Wir freuen uns sehr, die Spieler einzuladen, eine einzigartige und zugängliche Version des Action-Adventure-Genres auszuprobieren“, so David Evans, Gründer und Creative Director von Falling Squirrel. „Wir hoffen, dass das, was wir in The Vale gelernt haben: Shadow of the Crown zeigt, dass Spiele in einer Vielzahl von Genres – von Indie- bis zu AAA-Spielen – für blinde und sehbehinderte Spieler zugänglich gemacht werden können, so dass sie die gleichen spannenden Erfahrungen machen können wie sehende Spieler.“

Features

Barrierefreies Spielen für alle: Haptisches Controller-Feedback, binaurale Audiotechnologie und professionelle Sprachausgabe führen den Spieler durch Echtzeit-Kämpfe, Erkundungen, Quests und Zwischensequenzen und machen dieses Spielerlebnis für sehbehinderte und sehende Spieler gleichermaßen zugänglich.

Vielfältige Soundscape-Umgebungen: Das geschäftige Treiben in den Dörfern, das sanfte Rascheln der Blätter in den Wäldern, das unheimliche Echo des Unbekannten in den feuchten Höhlen – voller 3-dimensionaler Sound umgibt die Spieler von allen Seiten, während sie an über 20 verschiedenen Orten auf Entdeckungsreise gehen.

Lebendige mittelalterliche Kämpfe: Die Spieler werden auf erfrischende Weise in das Geschehen einbezogen, wenn eine Vielzahl von Feinden in zufälligen und storybasierten Begegnungen, Bosskämpfen und mehr angreift. Intuitive Kampfgeräusche führen die Spieler zu den Feinden, während sie angreifen und sich gegen ihre Feinde verteidigen.

Aussagekräftige RPG-Elemente: Die Spieler haben die Wahl zwischen verschiedenen Kampfstilen und steuern ihren stimmgewaltigen Helden und bauen sein Potenzial aus, indem er aufrüstbare Magiepfade freischaltet, Feinde plündert, Tiere auf der Suche nach wertvollen Gegenständen jagt und Läden besucht, um Waffen und Rüstungen zu kaufen – jede mit einzigartigen Sounds und Werten.

Eine Geschichte für die Ewigkeit: Mit optionalen Erzählpfaden, einschließlich über 20 Nebenquests und mehr als 70 Audio-Zwischensequenzen, werden die Spieler Wendungen und Überraschungen aufdecken, während sie das Land bereisen und mit den vielen einzigartigen und vollständig vertonten Charakteren sprechen, denen sie begegnen.

The Vale: Shadow of the Crown – Game Play