The Yakuza Remastered Collection: Kenzan- und Ishin-Ableger könnten im Westen erscheinen

Yakuza Kenzan und Yakuza Ishin könnten im Westen erscheinen. Die beiden Spiele waren zwei Spinoff-Titel der Yakuza-Spielreihe, welche sich um das historische Japan drehen. Leider erschienen die Teile nie in der westlichen Welt, was sich jetzt aber womöglich ändern könnte.

Produzent Daisuke Sato gab in einem Interview mit Game Blog bekannt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, beide Spiele im Westen zu veröffentlichen. Man sei wohl doch offener für Schwertkämpfe und japanische Mythologie, als zunächst angenommen. Grund dafür sei der große Erfolg des Samurai-Hits Ghost of Tsushima.

Daisuke Sato: „Schon lange vor Ghost of Tsushima wollte ich Samurai-Spiele wie Kenzan und Ishin im Westen veröffentlichen. Leider waren wir nach Yakuza 0 sehr mit dem Remastering der nummerierten Yakuza-Titel für die PS4 beschäftigt, sodass wir die Gelegenheit verpasst haben an einigen dieser anderen Spiele zu arbeiten. Aber wenn überhaupt, hat Ghost of Tsushima dazu beigetragen, dass sich westliche Gamer mehr für Samurai interessieren, also ist das jetzt ein günstigerer Zeitpunkt, um diese Titel zu veröffentlichen.“