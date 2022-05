theHunter: Call of the Wild: Revontuli-Küste führt in neue Region in Finnland

Das Jagdrevier in theHunter: Call of the Wild wird mit der Revontuli-Küste demnächst um eine Region in Finnland erweitert.

Der Revontuli-Küste Teaser-Trailer zu theHunter: Call of the Wild heißt euch in Finnland und damit in einem der schönsten Jagdreviere in Nordeuropa willkommen.

Nördlich der Ostsee gelegen, wird euch die Revontuli-Küste demnächst dazu einladen, einen gewaltigen Archipel zu erkunden, auf dem es Tiere in Hülle und Fülle gibt.

Ein Höhepunkt im DLC wird die Jagdsaison auf Vögel mit einer großen Auswahl an Wasservögeln, Enten und Hochlandvögeln sein.

Großwild streift ebenfalls durch die Region, darunter Braunbären, Elche und Weißwedelhirsche.

Features

Entdeckt 64 km² an abwechslungsreichen Naturgebieten, die felsige Archipele, verwilderte Felder, dichte Kiefernwälder und kahle Hügellandschaften umfassen.

Jagt 19 verschiedene Tierarten – An der Revontuli-Küste gibt es mehr Tierarten als in allen anderen Jagdrevieren, darunter neue und alte Favoriten wie Auerhühner, Birkhühner, Braunbären, Weißwedelhirsche, Marderhunde und viele mehr.

Bestaunt das magische Polarlicht, das den Nachthimmel in ein Lichtspektakel verwandelt.

Entdeckt geografische Wahrzeichen wie riesige Gletschertöpfe, einen eindrucksvollen balancierenden Felsblock sowie eine faszinierende Schlucht.

Folgt tagsüber Routen und Wegen, die farblich hervorgehoben sind, und ruht euch abends an einem gemütlichen Lagerfeuer aus.

Trailer und Bilder zur Revontuli-Küste: