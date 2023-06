theHunter: Call of the Wild: Outback-Update und Australien-Karte verfügbar

Das Outback-Update und die Australien-Karte ist für theHunter: Call of the Wild ab sofort verfügbar.

Avalanche Studios Group und das Entwicklungsstudio Expansive Worlds veröffentlichen heute das kostenlose Outback-Update für theHunter: Call of the Wild. Das thematisch in Australien angesetzte Erweiterungspaket enthält neben Spielinhalten wie neuen Tieren und einem Outfit auch zahlreiche Gameplayverbesserungen. Außerdem ist die zusätzliche Karte Emerald Coast Australia ab sofort erhältlich.

An der Ostküste Australiens gelegen, bietet Emerald Coast rund 64 Quadratkilometer Natur, in die Spieler eintauchen können. Das vielfältige Ökosystem bietet die Möglichkeit den Sonnenaufgang beim Erkunden des zerklüfteten Outbacks zu erleben, aber auch sich nachts im subtropischen Buschland auf die Lauer zu legen.

Mit 14 Arten von neuen und wiederkehrenden Tieren hat die Emerald Coast für Anfänger und erfahrene Jäger gleichermaßen etwas zu bieten. In der Nähe der Wasserwege kann das aggressive Salzwasserkrokodil gejagt werden, während sich javanesische Rusa-Hirsche anmutig durch grasbewachsene Felder bewegen. Oder Spieler pirschen sich vorsichtig an ein australisches Original an: Das Östliche Graue Riesenkänguru.

Wer die neue Karte Emerald Coast kauft, erhält außerdem das neue Repetiergewehr Zagan Varminter .22-250. Diese bei australischen Farmern beliebte, leichte Waffe ist eine gute Wahl für die Jagd auf Tiere der Klassen 2 bis 4.

theHunter: Call of the Wild mit dem Outback-Update und der Karte Emerald Coast Australia ist ab sofort für PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store, sowie für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.