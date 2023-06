Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Gameplay zu Fraktion der Stormcast Eternals

Die Stormcast Eternals stehen im Mittelpunkt des ersten Faction Focus Gameplay Showcase für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Das erste Fraktionsfokus-Video für das Echtzeitstrategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin von Frontier Developments ist jetzt verfügbar und stellt den Spielern die göttlichen Krieger vor, die als die Ewigen der Sturmburg bekannt sind.

Das brandneue Gameplay-Material hebt die große Vielfalt an Trupps von Helden, Monstern und Maschinen, die im Spiel verfügbar sind, hervor. Die Spieler werden zudem in der Lage sein, diese kultige Age of Sigmar-Fraktion während der offenen Beta vom 7. bis 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC zusammen mit den gerissenen und brutalen Orruk Kruleboyz selbst zu befehligen.

Die Stormcast Eternals sind die auserwählten Krieger des Gottkönigs Sigmar, die im Land Azyr aus den Seelen der Sterblichen neu geschmiedet und in den Kampf für die Mächte der Ordnung geschickt wurden. In Realms of Ruin werden die Stormcast Eternals, die im Spiel zu sehen sind, als eine beeindruckende und elitäre Armee dargestellt. Diese kann, wenn sie eine kombinierte Streitmacht aus Fernkämpfern und Frontkämpfern entfesselt, das Schlachtfeld dominieren.

Die Kontrolle über das Kampfgebiet hat jedoch ihren Preis, und die Spieler benötigen umfangreiche Ressourcen, um ihre stärksten Kämpfer einzusetzen. Außerdem sind sie zahlenmäßig weniger stark als die Orruk Kruleboyz.

Die Stormcast Eternals stellen neben grundlegenden Nah- und Fernkampfeinheiten wie den Liberatoren und Raptoren der Vorhut auch Annihilatoren, die eine undurchdringliche Thunderstrike-Rüstung tragen; Prosecutoren, die sich in die Lüfte erheben und das Schlachtfeld mit einem Sperrfeuer von Hämmern in Brand setzen, und die Sturmdrachengarde, die Feinde mit einem einzigen Atemzug Wyrmflame auslöschen kann.

Jeder von ihnen hat besondere Fähigkeiten, die den Kampf verändern können, wenn sie in entscheidenden Momenten aktiviert werden.

Diese erste Faction Focus-Folge führt auch Konsolenspieler in das DirectStep-Steuerungssystem von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ein. DirectStep wurde entwickelt, um Xbox- und PlayStation-Benutzern ein intuitives und komfortables RTS-Erlebnis zu bieten und ermöglicht es den Spielern, mit ein paar einfachen Tastendrücken schnell Befehle zu erteilen, durch Trupps zu wechseln, Gruppen von Einheiten zu erstellen und die Perspektive des Schlachtfelds zu wechseln.

Die Stormcast Eternals sind nur eine von vier Fraktionen, die in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheinen werden, jede in enger Anlehnung an das ultimative Fantasy-Tabletop-Spiel von Games Workshop. Weitere werden bald enthüllt, ebenso wie zusätzliche Möglichkeiten, das Spiel zu spielen.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für die offene Beta zu registrieren, gibt es hier: https://www.aosrealmsofruin.com/de-DE

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint in Kürze für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store und kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.