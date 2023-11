theHunter: Call of the Wild: Labrador Retriever DLC fügt treuen Gefährten hinzu

Einen treuen Gefährten und neuen besten Freund werden Spieler von theHunter: Call of the Wild Ende November mit dem Labrador Retriever DLC erhalten.

Expansive Worlds, eine kreative Abteilung innerhalb der Avalanche Studios Group, hat heute den Labrador Retriever DLC für theHunter: Call of the Wild angekündigt. Dieser liebenswerte, intelligente und sehr hilfsbereite Welpe erscheint am 28. November für PC und Konsolen.

Als neuer bester Freund und treuer Jagdpartner ist der Labrador Retriever ein intelligenter und vielseitiger Begleiter, der es den Spielern ermöglicht, auf eine neue, effiziente Art zu jagen.

Der Labrador Retriever DLC bietet:

Eine neue Art zu spielen und theHunter zu erkunden: Call of the Wild mit der Fähigkeit des Apportierens. Unermüdlich im Dienste der Spieler, wird der Labrador auf Kommando Ernten an Land oder im Wasser bergen und sie schnell zurückbringen.

Die Möglichkeit, die Verbindung zwischen Jäger und Lab zu vertiefen, indem man ihn streichelt, ihm Leckerlis gibt oder mit ihm spielt. Steigert die Effizienz durch häufige gemeinsame Jagden, und wenn es an der Zeit ist, zur Hütte zurückzukehren, wird der Labrador auch dort sein und fröhlich mit dem Schwanz wedeln.

Anpassbare Hunde mit eigenem Namen, Fellvariationen und Eigenschaften, die zum jeweiligen Jagdstil passen. Fügt mehrere Hunde zum Plan hinzu, die bei jeder neuen Jagd eingesetzt werden können. Mit männlichen und weiblichen Welpen sowie sieben einzigartigen Fellvariationen können Spieler ihren neuen Begleiter individuell gestalten, damit er sich wie ihr eigener fühlt.

Der Labrador Retriever DLC erscheint am 28. November für PC und Konsolen zum Preis von 5,99 Euro.