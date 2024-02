TimeMelters: Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt

Autor:, in / TimeMelters

Der unabhängige Entwickler AutoExec Games, ein kanadisches Studio, das von den klassischen Spielen vergangener Tage inspiriert ist, hat bekannt gegeben, dass das preisgekrönte Strategiespiel und Hero-Defense-Hybrid TimeMelters am 28. Februar in seiner Version 1.0 für PC über Steam veröffentlicht wird.

Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X sollen später im Jahr folgen.

TimeMelters, das zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, darunter der Grand Winner beim Ubisoft Indie Contest 2022, der Gold Winner des Best Indie Game bei NYX 2023 und der Gewinner des Technological Innovation Award bei MIGS 2023, ermöglicht es den Spielern, in die Rolle einer zeitreisenden Hexe namens Teagan zu schlüpfen, während sie die Uhr zurückdreht und Seite an Seite mit ihrem vergangenen Selbst kämpft, um den Weltuntergang zu verhindern – nachdem er bereits stattgefunden hat!

Die Version 1.0 wird brandneue, nie zuvor gesehene Missionen sowie Einzelspieler- und Koop-Kampagnen enthalten, von denen letztere kostenlos mit dem Friend Pass genossen werden können (was bedeutet, dass nur eine Version des Spiels erforderlich ist).

Plant und führt Strategien allein oder als Duo in Echtzeit aus. Löst Rätsel, besiegt Bosse, verteidigt riesige Gebiete und mehr auf einzigartige Weise, um Zauber aufzurüsten und mächtige Magie im Fähigkeitenbaum freizuschalten. Macht euch auf eine Reise durch die Zeit bereit, die die Spieler vorwärts, rückwärts und anhält.

„Bezeichnen Sie uns als altmodisch, aber unser bescheidenes Studio mit drei Mitarbeitern glaubt, dass Gameplay König ist“, sagt Vincent Blanchard, CEO von AutoExec Games. „Als wir vor fünf Jahren mit der Arbeit an TimeMelters begannen, wollten wir einen innovativen Titel schaffen, der das gleiche Staunen hervorrief, das wir bei der Entdeckung von Klassikern wie Ogre Battle, Dune, Dark Omen und Quest For Glory erlebt haben. Um dies zu erreichen, haben wir etwas völlig Neues geschaffen, mit bisher ungesehenen Mechaniken und Spielregeln.“ „Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler TimeMelters in vollem Umfang mit dem Start der Version 1.0 später in diesem Monat genießen und mit der Veröffentlichung des Spiels für Konsolen später in diesem Jahr.“

Um dieses bedeutende Ereignis zu feiern, hat AutoExec Games einen brandneuen Tutorial-Gameplay-Trailer vorbereitet, der die komplexen Gameplay-Mechaniken und fesselnden Funktionen von TimeMelters zeigt.

Der Trailer bietet sowohl Neulingen als auch langjährigen Fans einen eingehenden Einblick in die einzigartigen Aspekte und die strategische Tiefe des Spiels.

TimeMelters wird am 28. Februar seine Version 1.0 über Steam für PC veröffentlichen, mit den Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X, die später im Jahr 2024 folgen.