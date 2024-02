Classified: France ’44: Release-Termin steht fest

Absolutely Games und Team17 Digital haben angekündigt, dass die Standard- und Deluxe-Editionen von Classified: France ’44, dem WWII-basierten Strategie-Epos für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, am 5. März erscheinen werden.

Eine Overlord-Edition wird ebenfalls für alle Plattformen erhältlich sein, so dass die Spieler am 29. Februar fünf Tage früher in die Schlacht ziehen können.

Die Deluxe- und Overlord-Editionen von Classified: France ’44 rüsten die Spieler für den Sieg: France ’44 sind komplett für den Krieg gerüstet.

Die Deluxe-Edition, die für €39,99 vorbestellt werden kann, enthält das Basisspiel und den ersten DLC, während die Overlord-Edition, die für €49,99 vorbestellt werden kann, das Basisspiel und den vollständigen Season Pass1 enthält, der den Spielern Zugang zu allen vier kommenden DLCs gewährt.

Die Standard-Edition kann für €34,99 vorbestellt werden. Vorbestellungen für alle drei Editionen von Classified: France ’44 sind jetzt verfügbar und gewähren den Spielern zum Start Zugang zum Resistance Pack, wobei der Inhalt je nach Plattform leicht variiert.

Vorbesteller auf Steam erhalten Zugang zu den Sets „Shadow“ und „Ghost“, PlayStation 5 erhält die Sets „Blue“ und „Cobalt“ und Xbox Series X|S die Sets „Green“ und „Forest“.