Classified: France ’44: Sabotage, Spionage und Fluchtvorhaben

In Classified: France ’44 von Absolutely Games dreht sich alles um Sabotage, Spionage und Fluchtvorhaben.

Team17 Digital und Absolutely Games haben den rundenbasierten Taktiktitel Classified: France ’44 angekündigt. Classified: France ’44 soll 2023 für den PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Das Spiel basiert auf der nicht erzählten Geschichte der Jedburghs – einer Gruppe alliierter Spezialeinheiten, die hinter den feindlichen Linien abgesetzt werden – und der völlig unterschiedlichen Widerstandsgruppen, die in den Wochen und Monaten vor den entscheidenden Landungen in der Normandie am D-Day operieren.

Classified: France ’44 wartet mit einer Reihe weiterentwickelter Gameplay-Mechaniken für das rundenbasierte Taktikgenre auf: Unter anderem könnt ihr einen noch heimlicheren Ansatz für das Erledigen von Missionen verfolgen und dabei auf ein moralbasiertes Kampf- und Sperrfeuersystem zurückgreifen, bei dem jeder Schuss zählt.

Außerdem habt ihr Zugriff auf eine verbesserte Aufsicht-Fertigkeit, die euch bei Zusammenstößen mit dem Feind zusätzliche taktische Optionen bietet.

Absolutely Games wurde Ende 2019 von Branchenveteranen mit je über 25 Jahren Berufserfahrung als neues Kraftpaket zur Entwicklung strategischer und taktischer Videospiele gegründet. Das Studio beschäftigt 27 talentierte Entwicklerinnen und Entwickler, verfügt über eine klare Vision, starke Kultur und den festen Glauben an Exzellenz und ist stolz darauf, evolutionäre und hochwertige Gaming-Erfahrungen für den PC und Konsolen zu entwerfen.

Der erste Titel des Unternehmens ist Classified: France ’44, ein historisches strategisches Erlebnis, das im Vorfeld des D-Day spielt und für den PC sowie die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht werden wird.

Wichtige Merkmale von Classified: France ’44

Taucht in taktischen Realismus ein: Kombiniert Stealth-Gameplay mit einem einzigartigen moralbasierten Kampf- und Sperrfeuersystem, bei dem jeder Schuss zählt, egal ob er trifft oder nicht.

Kombiniert Stealth-Gameplay mit einem einzigartigen moralbasierten Kampf- und Sperrfeuersystem, bei dem jeder Schuss zählt, egal ob er trifft oder nicht. Entdeckt eine nicht erzählte Geschichte: Folgt einer Kampagne, die auf den Heldentaten der Jedburghs und der französischen Résistance vor den alliierten Landungen basiert.

Folgt einer Kampagne, die auf den Heldentaten der Jedburghs und der französischen Résistance vor den alliierten Landungen basiert. Definiert den Erfolg des D-Day: Gewinnt das Vertrauen unterschiedlicher Widerstandsgruppen, stellt euch kniffligen Situationen und trefft Entscheidungen, die den Erfolg des D-Day definieren.

Gewinnt das Vertrauen unterschiedlicher Widerstandsgruppen, stellt euch kniffligen Situationen und trefft Entscheidungen, die den Erfolg des D-Day definieren. Baut Missionen: Classified: France ’44 wird einen Missionseditor für die Community umfassen, mit dem sich individuelle benutzergenerierte Inhalte erstellen und teilen lassen (nur für den PC).

James Brooksby, CEO von Absolutely Games: „Mit dem allgemeinen Verlauf des Zweiten Weltkriegs sind die Leute im Großen und Ganzen vertraut, doch bei unserem ersten Titel als Absolutely Games wollten wir uns auf noch nicht erzählte Heldengeschichten konzentrieren, die hinter der Front in Nordfrankreich geschrieben wurden. Die Jedburghs spielten im Vorfeld zum D-Day eine wichtige Rolle, die wir durch die intensive und spannende Kampagne von Classified: France ’44 darlegen möchten. Wir freuen uns darauf, ein authentisches Narrativ dieser kühnen Unterfangen zu erzählen und Fans des rundenbasierten Taktikgenres eine wirklich weiterentwickelte Gameplay-Mechanik anzubieten, die sie lieben werden.“ Roger Carpenter, Head of Studios bei Team17 Digital: „Dass wir als Partner mit James und seinem Team von Absolutely Games das rundenbasierte Taktikgenre auf ein neues Niveau heben und die Seiten der Geschichtsbücher zu den Ereignissen im Juni 1944 zurückblättern durften, war eine spannende Erfahrung für uns. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich sehr darauf konzentriert, eine Kampagne zu konzipieren, die auf wahren Begebenheiten und Menschen basiert, welche mitgeholfen haben, den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs einzuläuten. Dieses Versprechen wird voll und ganz eingehalten werden, sobald Classified: France ’44 für den PC und Konsolen zur Verfügung steht.“