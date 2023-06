Elden Ring: Gerücht: Shadow of the Erdtree so groß wie zwei DLCs

Der neue Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC soll so groß wie zwei DLCs sein.

FromSoftware kündigte bereits im Februar die Erweiterung Shadow of the Erdtree für Elden Ring an und soll frühestens im April 2024 veröffentlicht werden. Dazu wurden erst gestern Gerüchte veröffentlicht, die besagen, dass das Studio eigentlich einen Season Pass und mehrere DLCs in Arbeit hatte, diese Pläne dann aber verworfen hat.

Weitere Gerüchte erklären nun, dass FromSoftware für Elden Ring mehrere DLC-Erweiterungen in Arbeit hatte, wobei diese aber jetzt zu einem großen DLC zusammengefügt wurden.

Wie groß Elden Ring Shadow of the Erdtree letztlich wirklich wird, bleibt abzuwarten.