Classified: France ’44: Weltkriegs-Strategiespiel veröffentlicht

Absolutely Games und Team17 Digital haben heute das WWII-basierte Strategie-Epos Classified: France ’44 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Classified: France ’44 ist eine originelle Interpretation des rundenbasierten Taktik-Genres und fängt die Herausforderungen der Feuergefechte des Zweiten Weltkriegs authentisch ein und beleuchtet eine weniger bekannte Geschichte.

Die Spieler übernehmen das Kommando über die Jedburghs: eine Gruppe von Spezialkräften, die tief im Herzen des von den Nazis besetzten Frankreichs abgesetzt werden und mit der Résistance zusammenarbeiten, um die feindlichen Kräfte im Vorfeld des D-Day zu stören und zu sabotieren.

Mit den Deluxe- und Overlord-Editionen von Classified: France ’44 sind die Spieler für den Krieg gerüstet. Die Deluxe-Edition ist für 39,99 Euro erhältlich und enthält das Basisspiel und den ersten DLC, während die Overlord-Edition, die für 49,99 Euro erhältlich ist, das Basisspiel und den vollständigen Season Pass1 enthält, der den Spielern Zugang zu allen vier kommenden DLCs gewährt. Die Standard-Edition ist für 34,99 Euro erhältlich.

James Brooksby, CEO, Absolutely Games, sagte: „Das gesamte Team von Absolutely Games ist begeistert, Classified: France ’44 mit der Welt zu teilen. Wir wollten unsere eigene, einzigartige Version des rundenbasierten Taktik-Genres erschaffen, die die Geschichte der aufstrebenden Spezialeinheiten und der tapferen Widerstandskämpfer erzählt, die heldenhaft hinter den feindlichen Linien arbeiten und im Vorfeld des D-Day so viel Unruhe und Chaos wie möglich verursachen. Wir hoffen, dass wir das und mehr erreicht haben – dass das, was wir in Classified: France ’44 ein ehrgeiziges Spiel geschaffen haben, das eine authentische Mischung aus taktischem Stealth, intensiven Feuergefechten, strategischer Kampagne, einer breiten Palette von Charakteren und einzigartigen Spielmechaniken bietet, an denen die Spieler noch jahrelang Freude haben werden.“