Showcase 2024: Capcom Highlights an zwei Tagen

Capcom kündigt das neue Event „Capcom Highlights“ an, das an zwei verschiedenen Tagen im Rahmen einer 15-20-minütige Präsentation Neuigkeiten zu kommenden Spielen wie Dragon’s Dogma 2 sowie Updates zu bereits veröffentlichten Spielen, wie Street Fighter 6 liefern soll.

Am 8. März um 00:00 Uhr deutscher Zeit gibt es Einblicke zum lang erwarteten Rollenspiel Dragon’s Dogma 2, das am 22. März erscheint. Ebenfalls vertreten ist Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, das einen Tag vorher auch bei einer Xbox Partner Preview zu sehen sein wird.

Der zweite Veranstaltungstag startet am 12. März um 00:00 Uhr und verspricht neue Details zum Monster Hunter Stories-Remaster sowie dem Mobile-Ableger Monster Hunter Now. Ebenfalls dabei sind Exoprimal und Street Fighter 6.

Capcom stellt klar, diese Veranstaltung wird keine Updates für Monster Hunter Wilds beinhalten.