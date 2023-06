Diablo IV: Spiel ist ohne Abo in Deutschland nicht spielbar

Autor:, in / Diablo IV

Auf Anfrage von GamePro hat Blizzard Entertainment bekannt gegeben, dass für das Spielen von Diablo IV zwingend eine Xbox Live Gold- oder eine PS Plus-Mitgliedschaft nötig ist. Das Sony-Abo wird dabei zur Altersverifizierung genutzt.

Blizzard erklärte: „Die Spieler*innen in Deutschland benötigen ein PS+ Abo bzw. ein Games With Gold Abo (oder den Game Pass Ultimate), um Diablo IV auf den entsprechenden Konsolen spielen zu können.“

Wobei mit Games with Gold natürlich Xbox Live Gold gemeint ist. Wer also Diablo IV spielen möchte, egal, ob allein oder im Multiplayer, benötigt Xbox Live Gold, was auch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten ist.