Tiny Troopers: Global Ops: Arcade-Twin-Stick-Shooter für 2021 geplant

Tiny Troopers: Global Ops ist ein rasanter Arcade-Twin-Stick-Shooter, in dem Spieler eine Elitetruppe auf actionreiche Missionen führen, um Horden von skrupellosen Feinden aus allen Ecken der Welt auszuschalten!

Mit Couch-Koop und Online-Multiplayer können Spieler den Kampf mit Freunden zu Hause und Internetverbindung genießen, plus die visuellen Upgrades und Verbesserungen der Next-Gen-Grafik.

Ja, die Troopers sind bereit! Sie sind kampferprobt und startklar für neue waghalsige Missionen! Also, führt euren Trupp in explosive Schlachten mit epischen Kampagnen gegen Legionen von schwer bewaffneten Gegnern. Ihr seid die Besten der Besten, und es ist an der Zeit, das in den bisher größten Einsätzen der Tiny Troopers zu beweisen!

Tiny Troopers: Global Ops soll 2021 für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht werden.