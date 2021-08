Trials HD: Mitbegründer Antti Ilvessuo verlässt RedLynx

Antti Ilvessuo, Schöpfer und kreativer Kopf hinter Trials HD und der gesamten Serie und Mitbegründer des Studios RedLynx, das dann zu Ubisoft wechselte, hat bekannt gegeben, dass er Ende August aufhören wird.

Antti, Mitbegründer und Kreativdirektor von RedLynx, gab via Facebook bekannt: „Nach über 20 Jahren ist es an der Zeit, sich neuen Abenteuern zuzuwenden. Mein letzter Tag bei Redlynx ist der letzte Tag im August. Ein großes Dankeschön an alle, mit denen ich gearbeitet/getroffen/geredet/geplaudert/gelacht/gestritten/geplant/getaucht/gesaunt und gerungen habe!“ „Wir können alle zurückblicken und das Porträt eines jungen Mannes auf alten Bildern sehen. Der nächste Schritt ist, dort zu sein. Machen Sie das Beste aus Ihrem Ende der Zeit.“ „Ich werde weiterhin Spiele in der sich ständig verändernden Landschaft dieser verrückten Industrie entwickeln. Wer weiß, welche Art von Spielen entstehen wird? Es ist aufregend, auf die Zeit nach der Gegenwart zu blicken.“

Ich hatte das Glück Antti mit den Anfängen von Trials HD auf der E3 selbst kennenzulernen zu dürfen und bezeichnete seine spielbare Demo am Xbox Booth für mich als Spiel des Jahres und persönliches Highlight der E3 2009. Daraufhin könnte man sagen ist so etwas wie eine Freundschaft entstanden und Antti hat mich immer wieder mit „verrückten“ E-Mails aus der „Entwicklungsgarage“ aus Finnland versorgt. So manche Gamescom-Party mit Antti darf man ruhig als „legendär“ in Erinnerung behalten und wir hoffen, dass wir Antti trotz seiner Entscheidung eines Tages wiedersehen werden.

Auf diesem Weg möchten wir vom gesamten Xboxdynasty Team, Antti Ilvessuo alles erdenklich Gute wünschen und hoffen, dass er nach eine kreativen Auszeit mit neuen verrückten Ideen Spielerherzen auf der ganzen Welt höher schlagen lässt.