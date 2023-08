Trine 5: A Clockwork Conspiracy: Zauberer-Klasse im Trailer vorgestellt

Habt ihr jemals die Geschichte über die schwebenden Kisten gehört? Der wunderbare Zauberer Amadeus wird euch sicher alles darüber erzählen. Im spannenden neuen Charakter-Trailer, der heute veröffentlicht wurde, erhaltet ihr einen weiteren Einblick in die zauberhafte Welt von Trine 5: A Clockwork Conspiracy und Amadeus‘ Kräfte!

Mit großer Verantwortung folgt große Macht? Fast – Amadeus, der nicht nur ein engagierter Ehemann und Vater von Drillingen ist, sondern auch ein Meister der arkanen Künste, steht im Mittelpunkt des neuesten Trailers zu Trine 5.

Mit einer Reihe von beeindruckenden Zaubersprüchen erweist sich Amadeus nicht nur als großartiger Solo-Abenteurer, sondern auch als unschätzbare Bereicherung für seine Gefährten im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern, wenn er Kisten herbeiruft und Hindernisse geschickt umgeht, um den Weg frei zu machen.

Amadeus‘ magische Fähigkeiten bei der Manipulation der Umgebung durch das Beschwören von Kisten und das Überwinden von Hindernissen bieten den Spielern eine neue Ebene der Strategie und Kreativität, die es zu entdecken gilt.

Trine 5: A Clockwork Conspiracy wird von Frozenbyte in Helsinki, Finnland für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und Nintendo Switch entwickelt und erscheint am 31. August 2023.