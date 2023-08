Turtle Beach REACT-R: Das sind die neuen Farbvarianten

Turtle Beach kündigt neue Farbvarianten für den REACT-R Controller an.

Der Gaming-Zubehörsteller Turtle Beach enthüllt drei neue Farbvarianten für seinen „Designed for Xbox“-Controller REACT-R: Rot, Nebula und Pixel gesellen sich zu den originalen Farben Schwarz sowie Weiß/Lavendel. Anders als das Original verfügen die neuen Varianten über zwei zusätzliche Vibrationsmotoren.

„Der REACT-R Controller ist bei Gamern äußerst beliebt, da er eine Vielzahl von Funktionen zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis bietet“, sagte Cris Keirn, Interims-CEO & SVP of Global Sales der Turtle Beach Corporation. „Wir erweitern nicht nur unsere Controller-Reihe um neue Farben, sondern bieten zusätzlichen Mehrwert, indem wir die hinteren Trigger verbessert haben, was zu einem Controller führt, der nicht nur großartig aussieht, sondern auch unschlagbare Leistung bietet.“

Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PCs können jedes kabelgebundene 3,5-mm-Headset mit dem REACT-R Controller verbinden, um sofort von einem Audio-Upgrade zu profitieren, das Turtle Beach’s patentierten Superhuman Hearing-Sound bietet. Das Feature ermöglicht es, wichtige Audio-Hinweise wie feindliche Schritte, das Nachladen feindlicher Waffen oder unter anderem Fahrzeuge in der Ferne zu hören. Die Steuerungen für die Balance von Spiel- und Chat-Lautstärke sowie die Mikrofon-Stummschaltung sind in den Controller integriert und während des Spielens leicht zugänglich.

Weiterhin sorgen eine ergonomische Form und texturierte Griffe sowie Trigger für optimale Kontrolle auch bei langen Spielsessions. Zwei belegbare Quick-Action-Tasten auf der Rückseite des REACT-R ermöglichen es den Spielern, ihre Steuerung für schnellere Reaktionen anzupassen. Der REACT-R Controller ist der perfekte Begleiter für kabelgebundene Gaming-Headsets, wie jene der Turtle Beach Recon 70- oder Recon 50-Serie.

Die neuen Farbvarianten Rot, Nebula und Pixel des REACT-R Controllers von Turtle Beach werden in Europa ab dem 22. September zu einer UVP von 34,99 € erhältlich sein und sind ab sofort auf www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar.

Außerdem ist der schwarze Controller gerade im Angebot und kostet nur 24,99 EUR: