Mortal Kombat 1: Ein Blick hinter die Gamescom-Kulissen

Habt ihr auf der Gamescom 2023 den Stand von Mortal Kombat 1 bewundert und die erste Gelegenheit zum Anspielen des Prügelspiels genutzt?

Warner Bros. Interactive Entertainment nimmt euch in einem neuen Video mit hinter die Kulissen des Messeauftritts in Köln. Es geht von Aufbau über die Reaktionen der Spieler durch die Hallen in den Business-Bereich zu den Interviews mit Ed Boon.

Welche Eindrücke gefallen euch am besten?

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC, Vorbesteller sichern sich den spielbaren Charakter Shang Tsung.