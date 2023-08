Two Point Campus: Die eigene Medizin schmeckt

Autor:, in / Two Point Campus

Two Point Campus wird am 17. August mit „Medical School“ erneut erweitert.

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Limited sind stolz, Two Point Campus: Medical School anzukündigen, den nächsten großen DLC für das beliebte Universitätsmanagementspiel, der am 17. August für €9,99 auf allen Plattformen erscheinen wird.

Den Trailer gibt es direkt hier zu sehen:

Und nein, das Déjà-vu-Gefühl, das alle verspüren, hat nichts mit einem Kopftrauma zu tun – hoffen wir. Two Point Campus: Medical School erinnert an die manische Majestät des ursprünglichen Two Point Hospital und bietet eine ganze Reihe neuer Level, neue Spielmechaniken und jede Menge ekliger Krankheiten, die es zu behandeln gilt.

Die Spieler beginnen ihre Bildungsreise am idyllischen Lake Tumble, wo sie auf Two Point County’s umherziehenden Heilmeister Vitality Johnson treffen.

Schon bald wird man nach Molten Rock verfrachtet, wo ein uralter Vulkan kranken Besuchern und medizinischem Personal das Leben schwer macht – und das, bevor man es mit Dr. Briney Seadog und ihrer Piratenbande zu tun bekommt. Und schließlich begegnen Spieler Bartholomew F. Yeti in Pointy Peak, wo das Einzige, was noch kälter ist als das Wetter, unsere Thermometer sind.

Doch was wäre eine medizinische Schule ohne zahlreiche Studenten und Zubehör, das sie bevölkert? Die Entwickler haben Ärzte und Krankenschwestern als neue Studierendentypen, sechs neue Zimmertypen und über 60 neue Gegenstände hinzugefügt, die euch helfen, eure Patienten zu diagnostizieren und zu entstressen. Da gibt es die Kopfklinik mit ihrem zugegebenermaßen beängstigenden Noggin‘ Nabber oder den Psychiatrie-Raum mit seinem viel weniger bedrohlichen Sofa.

Spieler werden viele wiederkehrende Krankheiten diagnostizieren können, wie z. B. einen klassischen Fall von „Hirnfurz“ oder „Benommenheit“.

Und nicht zuletzt stellt der DLC-Studenten und ihre Mentoren vor neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wenn der Gesundheitszustand Ihrer Patienten einen Sturzflug macht, können sie als Geister zurückkommen und durch die Flure spuken, so dass das ohnehin schon überlastete Hausmeisterpersonal gezwungen ist, das gespenstische (und klebrige) Chaos aufzuräumen.

Wenn man seine medizinischen Geräte ohne angemessene Pflege laufen lassen, besteht die Gefahr, dass das ganze Haus in Flammen aufgeht. Kümmern Sie sich um den massiven Zustrom von Patienten bei Notfällen, die gelegentlich über einen Hubschrauberlandeplatz ankommen, oder schrubben Sie das Deck mit lästigen Piratenärzten, die nach mehr als einem Weg suchen, um Kosten zu sparen.

Spieler können Two Point Campus: Medical School bereits vorbestellen. Außerdem feiert Two Point Campus seinen ersten Jahrestag mit dem größten Rabatt aller Zeiten!

Man kann Two Point Campus bis zum 11. August auf Steam, bis zum 16. August auf PlayStation 4|5 und bis zum 7. August auf Xbox Series X|S mit 50 % Rabatt erwerben.

Two Point Campus: Medical School ist außerdem vom 3. bis 24. August auf Steam und Xbox Series X|S um 10 % reduziert. Für die Nintendo Switch- und PlayStation 4|5-Versionen von Medical School gibt es vom 17. bis 24. August einen Frühbucherrabatt im Krankenhaus von 10 Prozent.