UFC 5: Neue Gameplay-Animationen hinzugefügt

Am 27. Oktober erscheint EA Sports UFC 5 und das mit Änderungen am Gameplay. Wie Insider Gaming erfahren haben will, sollen dem Gameplay einige neue Animationen hinzugefügt worden sein, sei es bei den Bodenkämpfen oder beim Einsatz der Ellbogen. Auch neue Angriffe aus der Drehung heraus sowie Schläge mit den Unterschenkeln sollen in den Änderungen inbegriffen sein.

Dem Bericht zufolge liegt dem Spiel außerdem ein neues Treffersystem zugrunde, gemäß dem die Kämpfer nach einem Treffer realistischer reagieren. So will man einen Clip gesehen haben, in dem ein Kämpfer auf zu erwartende Weise fällt, nachdem ein Schlag mit dem Unterschenkel einen bereits geschwächten Kämpfer trifft.

UFC 5 erscheint ausschließlich für die neue Konsolen-Generation und das sowohl für die Xbox Series X|S als auch die PlayStation 5.