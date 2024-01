Visions of Mana: Details zum Haupttitel der beliebten Mana-Reihe

Autor:, in / Visions of Mana

Square Enix hat zur großen Überraschung der Fans zahlreiche Informationen zu Visions of Mana auf dem Xbox Developer Direct Showcase verraten.

Square Enix enthüllte während eines Microsoft Developer Direct Showcase neue Details zu Visions of Mana, dem ersten Haupttitel der beliebten Mana-Reihe seit über fünfzehn Jahren. Masaru Oyamada, Producer der Mana-Reihe, und Koichi Ishii, Schöpfer der Mana-Reihe, nahmen an dem Developer Showcase teil.

Sie stellten die neu geschaffene Welt von Mana vor, gaben einen tieferen Einblick in den Entwicklungsprozess des Spiels und präsentierten das actiongeladene Gameplay.

Der Visions of Mana Developer Direct ’24 Gameplay Reveal-Trailer steht hier bereit:

Die neuen Gameplay- und Behind-the-Scenes-Aufnahmen präsentieren Fans und Neueinsteiger die zentralen Gameplay-Features sowie viele Monster und Kreaturen aus Visions of Mana.

Der Producer Masaru Oyamada enthüllte neue Details zu den Kämpfen, einschließlich dem neu hinzugefügten Luft-Kampfsystem.

Es ermöglicht Spielern, Kämpfe hoch über dem Boden zu starten und dabei physische und magische Angriffe auszuführen. Fans können auch mit der Rückkehr der Elementare rechnen, einem Markenzeichen der Reihe. Sie unterstützen Spieler im Kampf in Form von spezialisierten Gegenständen, wobei jede Waffe abhängig von ihrem Element einen anderen Effekt auslöst, was schnelle und flexible Kampfstile ermöglicht.

Mit den Pikuli wurden außerdem neue Gefährten vorgestellt, denen man in Visions of Mana begegnen wird. Diese niedlichen Begleiter wurden von Koichi Ishii, dem Schöpfer der Mana-Reihe, gestaltet und von Tieren und Wesen der Mythologie inspiriert. Sie helfen Spielern dabei, die umfangreiche und lebhafte Welt von Visions of Mana zu bereisen und zu erkunden.

Square Enix verkündete zudem, dass der Soundtrack von Visions of Mana zur Veröffentlichung 100 Songs enthalten wird, die alle von den talentierten Komponisten vorheriger Titel der Mana-Reihe, wie Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki, verfasst wurden oder durch ihre Mitarbeit entstanden sind.

Ein neues, adaptives Musiksystem ermöglicht es Spielern akustisch wahrzunehmen, wenn sie von der Erkundung der Karte in einen Kampf wechseln. Durch den Wechsel der Hintergrundmusik, ist einfach zu erhören, wann ein Kampf beginnt oder endet.

Seit dem Debüt der Reihe im Jahr 1993 in Form von MYSTIC QUEST LEGEND, einem Spin-off der FINAL FANTASY-Reihe, begeistern die Mana-Spiele ihr Publikum mit farbenfrohen Welten, atemberaubenden Umgebungen, herzerwärmenden Charakteren und High-Fantasy-Geschichten in verschiedensten Genres und auf zahlreichen Plattformen.

Aufbauend auf einem 30-jährigen Vermächtnis haben Producer Masaru Oyamada und sein Team all ihre Erfahrungswerte aus den letzten siebzehn Mana-Spielen einbezogen und alles daran gesetzt, dass Spieler Visions of Mana treu bleiben.

Fans und Neueinsteiger soll zudem ein frisches Erlebnis mit einer brandneuen Story sowie neuen Charakteren und Spielmechaniken geboten werden.

Visions of Mana erscheint im Sommer 2024 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Windows-PCs und Steam.