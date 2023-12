Visions of Mana: Final Fantasy Ableger erhält neues Abenteuer

Square Enix enthüllte bei den Game Awards einen brandneuen Teil der Mana-Serie, Visions of Mana Es handelt sich um den ersten Teil der Hauptreihe seit mehr als 15 Jahren.

Visions of Mana kehrt zu den Action-RPG-Wurzeln der Serie zurück und nimmt die Spieler mit auf ein neues Abenteuer mit dem Protagonisten Val, einem Seelenwächter, der den Auftrag hat, seinen Kindheitsfreund zu beschützen, der von den Feen als Alm des Feuers auserwählt wurde, um zum Baum von Mana zu reisen und den Manafluss zu verjüngen.

Im Trailer wird ein erster Blick auf die neu erdachte Welt von Mana Mana gewährt. Der Trailer zeigt actionreiches Gameplay und präsentiert eine lebendige Welt, in der die Spieler durch verschieden Umgebungen reisen und gegen eine Vielzahl von Feinden und Monstern kämpfen können, darunter auch die bei den Fans beliebten Rabites, während sie eine Welt erkunden, in der die Kräfte der Natur und der Elementargeister miteinander verbunden sind.

Fans und Neueinsteiger werden außerdem ein neues und weiterentwickeltes Gameplay mit Echtzeit-3D-Kämpfen erleben.

Seit dem Debüt der Serie im Jahr 1991 als Final Fantasy Adventure, einem Ableger der Final Fantasy-Reihe, haben die Mana-Spiele die Spieler in leuchtende, lebendige Welten und Umgebungen, herzerwärmende Charaktere und High-Fantasy-Handlungen in vielen Genres und auf vielen Plattformen eintauchen lassen.

Fans der Serie können sich auf neue Designs der beliebten Kreaturen der Serie von Mana-Illustratorin Airi Yoshioka und eine neue fesselnde Musik von den Komponisten der Mana-Serie Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki freuen.

„Ich freue mich sehr, endlich Visions of Mana, den ersten Teil der Mana-Serie seit über fünfzehn Jahren, vorstellen zu können“, so Masaru Oyamada, Produzent der Mana-Serie. „Das Entwicklerteam hat hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass Visions of Mana der Serie, die die Spieler kennen und lieben, treu bleibt und gleichzeitig Fans und Neueinsteigern ein frisches Erlebnis mit einer völlig neuen Geschichte, neuen Charakteren und neuen Spielmechaniken bietet. Wir können es kaum erwarten, bald mehr Details über das Spiel mit euch zu teilen.“