War Thunder: Update bietet neue visuelle Effekte und mehr

Autor:, in / War Thunder

Gaijin Entertainment informiert, dass das Update „Drone Age“ für das Online-Fahrzeugkampf-Actionspiel War Thunder bereits für Spieler verfügbar ist.

Es erweitert die Palette der verfügbaren Waffensysteme aus verschiedenen Epochen: Aufklärungs- und Kampfdrohnen (die russische Orion, chinesische Wing Loong 1 und die amerikanische MQ-1) machen moderne Schlachten noch realistischer, und die legendäre Su-25 und Mirage 2000 zeigen, wozu Flugzeuge in der Lage sind.

Dutzende neuer Kampffahrzeuge sind im Spiel hinzugekommen, darunter ein neuer Forschungsbaum für chinesische Hubschrauber, israelische Varianten der Panzer M48 und M60, der türkische Kampfhubschrauber T129 ATAK und der südafrikanische Rooivalk Mk1F CSH, das italienische Dreadnought-Schlachtschiff Andrea Doria, zwei neue Karten – „Golden Bay“ und „Pradesh“, neue visuelle Effekte für die Fahrzeugzerstörung und vieles mehr.

Die Geschichte der chinesischen Kampfhubschrauber lässt sich nun in War Thunder nacherleben, wenn man sich durch die verschiedenen Modelle arbeitet. Zunächst passten die chinesischen Konstrukteure importierte Modelle an, wie die SA.342L Gazelle. Der erste vollständig in China gebaute Kampfhubschrauber war der Z-9WA, der nach dem Vorbild des französischen Dauphin entwickelt wurde.

Dies führte zu noch mehr eigenen Projekten wie dem leichten Aufklärungshubschrauber Z-11WA oder dem sehr erfolgreichen Z-19. Schließlich wurde unter Beteiligung von Spezialisten des russischen Konstruktionsbüros Kamov ein vollwertiger schwerer Kampfhubschrauber Z-10 entwickelt.