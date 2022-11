Warhammer 40.000: Darktide: Overview-Trailer veröffentlicht

Einen Überblick darüber, was Spieler in Warhammer 40.000: Darktide erwarten können, zeigt der neue Overview-Trailer.

Der First-Person-Koop-Shooter Warhammer 40.000: Darktide steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Ab dem 30. November ist das Spiel zunächst für PC erhältlich und kann über den PC Game Pass ohne zusätzliche Kosten gespielt werden.

Was Warhammer 40.000: Darktide genau für ein Spiel ist und in welches Universum voller Horden blutrünstiger Feinde sich Spieler in der nächsten Woche wagen, das hat Entwickler Fatshark in einem neuen Video festgehalten.