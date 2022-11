Need for Speed Unbound: Unterstützte Lenkräder und Barrierefreiheit-Features

Autor:, in / Need for Speed Unbound

Welche Lenkräder Need for Speed Unbound unterstützt und welche Features zur Barrierefreiheit es gibt, wurde jetzt bekannt gegeben.

Das Rennspiel Need for Speed Unbound erscheint in der nächsten Woche für Konsolen und PC. Welche Lenkräder das Rennspiel auf den Plattformen unterstützten wird, hat der Entwickler jetzt verraten.

Laut der offiziellen Webseite wurden die folgenden Lenkräder gründliche getestet:

Thrustmaster T300RS (PS5, PC)

Thrustmaster TX (Xbox, PC)

Thrustmaster T150 (PS5, PC)

Thrustmaster TMX (Xbox, PC)

Logitech G29 (PS5, PC)

Logitech G920 (Xbox, PC)

Fanatec CSL Elite Racing Wheel (PS5, PC, Xbox)

Bevor ihr Need for Speed Unbound mit einem Lenkrad spielt, wird empfohlen, es anzuschließen und es eurem Profil zuzuweisen.

Darüber hinaus wurden auch Angeben zu den Funktionen der Barrierefreiheit gemacht. In den Einstellungen findet ihr unter Barrierefreiheit folgende Optionen:

Menü-Textausgabe (An oder Aus)

Untertitel (An oder Aus)

Story-Schwierigkeitsgrad (Locker, Herausfordernd, Intensiv)

Farbenblindheit-Modus (An oder Aus)

„Text zu Sprache“ verwenden (An oder Aus)

Chat-Textgröße

Kamerawackeln (ein Regler zur Anpassung des Wackelns)

Bewegungsunschärfe (An oder Aus)

Beleuchtungssteuerung (An oder Aus) – Verringert in bestimmten Situationen die Intensität, Frequenz und Helligkeit aufblitzender Lichter.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über die EA-App, Origin, Steam und den Epic Game Store.