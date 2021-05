Windows: One XPlayer-Handheld geht in Produktion

Autor:, in / Windows

Der One XPlayer ist zurzeit der stärkste Windows-Handheld. In wenigen Wochen sollen die ersten Geräte bei den Endverbrauchern ankommen.

Schon einen Tag nach dem Start der Indiegogo-Kampagne knackte der One XPlayer die eine Million Euro-Marke. Jetzt, 9 Tage vor dem Ende der Kampagne, wurde das Ziel um unglaubliche 7631 % übertroffen.

Seit ca. drei Wochen befindet sich der Windows-Handheld daher in der Produktion und soll im Juni die ersten Unterstützer erreichen. Die Bereitschaft, mit so viel Geld dieses Projekt zu unterstützen, kommt aber nicht aus Lust und Laune. Der One XPlayer ist der stärkste Handheld seiner Art:

Prozessor: Intel 11th Core Tiger Lake-U series

Intel 11th Core Tiger Lake-U series Grafikkarte: Intel iRIS Xe Graphics

Intel iRIS Xe Graphics RAM: 16GB Dual Channel | LPDDR4x bei 4266MHz

16GB Dual Channel | LPDDR4x bei 4266MHz Display: 8,4 Zoll | IPS-Panel | 2.5K-Auflösung | 10-Point Touch-Display mit Stift-Support

8,4 Zoll | IPS-Panel | 2.5K-Auflösung | 10-Point Touch-Display mit Stift-Support Anschlüsse: 2x USB-C 4.0 | 1x USB-C 3.0 | 1x 3,5 mm Audio-Interface | SD-Karten-Slot

2x USB-C 4.0 | 1x USB-C 3.0 | 1x 3,5 mm Audio-Interface | SD-Karten-Slot Batterie: 15300mAh 3,85V | 59Wh

15300mAh 3,85V | 59Wh Weitere Features: Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 | Fingerabdruck-Sensor | Integrierte Lautsprecher | Gewicht: Ca. 0,82kg

Zum Kauf verfügbar ist die Konsole in folgenden Konfigurationen:

i5-1135G7 | 16Gb | 512Gb M.2 2288 SSD | Preis: 748 €

i7-1165G7 | 16Gb | 1Tb M.2 2288 SSD | Preis: 832 €

i7-1185G7 | 16Gb | 2Tb M.2 2288 SSD | Preis: 1250 €

Optional gibt es noch eine Tasche sowie eine magnetische Tastatur und druckempfindlichen Stift. Wie für einen Handheld typisch, ist das Gamepad fest verbaut und besteht aus zwei Analog-Sticks, D-Pad und den XYAB-Tasten. Als Schultertasten kommen zwei gewohnte Bumper und zwei lineare Trigger zum Einsatz.

Erste Spieletests bei HD-Auflösung mit den drei Modellen gibt es ebenfalls. Die angewandten Grafikeinstellungen wurden jedoch nicht erwähnt. Hier einige Beispiele:

AC: Odyseey: 42-68 FPS

42-68 FPS Counter-Strike: GO: 235-328 FPS

235-328 FPS FIFA 2021: 76-105 FPS

76-105 FPS Forza Horizon 4: 48-60 FPS

48-60 FPS GTAV: 72-138 FPS

Die Konsole hat also trotz des Formfaktors beachtlich Dampf unter der Haube. Aber auch für alltägliche Aufgaben ist das Gerät durch die magnetische Tastatur und den Eingabestift gut gerüstet. Für Office-Aufgaben sollte man jedoch einen größeren externen Monitor, zum Beispiel über USB-C, anschließen, da das 8,4 Zoll Display dafür kaum genügend Platz bieten wird.

Hier könnt ihr euch den Windows-Handheld im Video anschauen: