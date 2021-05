Biomutant: Update mit Verbesserungen erscheint bald

Für das postapokalyptisches Kung-Fu-RPG Biomutant wird derzeit an einem Update gearbeitet.

Man hofft, dass das Update schon bald in die Hände der Spieler gelangt. Dabei dürfte das Update Spieler auf PC zuerst erreichen.

Die offiziellen Patch Notes sind zwar noch nicht verfügbar. Im Update werden aber Fehlerbehebungen enthalten sein sowie Änderungen, basierend auf dem Feedback der Community.

Entwickler Experiment 101 arbeitet außerdem am Tempo der Dialoge sowie den Einstellungen in den Bereichen Sprecher, Schwierigkeit und Video (Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe).

Weiterhin wird an Loot und Gegnern geschraubt sowie dem Sound und dem Kampf.

