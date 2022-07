Biomutant: Next-Gen-Upgrade im September

Autor:, in / Biomutant

Ganz schön clever, was? THQ Nordic hat nur darauf gewartet, dass viele PlayStation 5 und Xbox Series X-Konsolen in die Hände der Spieler gelangt sind! Jetzt ist es bald an der Zeit „Willkommen bei Biomutant!“ zu sagen.

Ab dem 06. September 2022 könnt ihr die fantastische Geschichte von Biomutant und seine gigantische Spielwelt auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erleben – schneller, geschmeidiger und schöner als je zuvor! Die Version bietet unter anderem native 4K-Auflösung, ultra-schnelle Ladezeiten, HDR-Support und bis zu 60 FPS.

Biomutant erscheint für for PlayStation 5 und Xbox Series X/S am 06. September 2022 und wird für eine UVP von 39,99 € angeboten. Besitzer der Versionen für PlayStation 4 oder Xbox One können diese kostenlos auf die neue, verbesserte Version upgraden (Achtung: Nur von PlayStation zu PlayStation beziehungsweise von Xbox zu Xbox) und sogar die existierenden Spielstände weiterverwenden.