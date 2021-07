Within the Blade: Action-Plattformer erscheint für Xbox und PlayStation

Autor:, in / Within the Blade

Der Action-Plattformer Within the Blade wird am 16. Juli für Xbox, PlayStation und Switch veröffentlicht.

Ratalaika Games und Ametist Studio geben bekannt, dass der Stealth-Action-Plattformer im Retro-Stil Within the Blade für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch am 16. Juli 2021 veröffentlicht wird. Das Spiel soll 10,99 Euro kosten.

Während der Spieler in Within the Blade fortschreitet, trifft er auf neue und einzigartige Feinde, was ihn dazu zwingt, neue Kampftaktiken zu erlernen, die Qualität der Ausrüstung zu verbessern und neue Fertigkeiten zu meistern. Dabei muss der Spieler jedoch die Haltbarkeit der gewählten Waffe im Auge behalten, sollte sie kaputtgeht, ist man gezwungen, die Feinde von Hand zu bekämpfen.

Mit 25 Levels und einigen unvergesslichen Bosskämpfen können die Spieler auch zusätzliche Aufgaben erfüllen, um mehr Erfahrung und Geld zu gewinnen, mit denen sie ihren Ninja aufleveln können.

Game Features

Über 100 Waffentypen, die der Spieler finden oder herstellen kann

Verzweigte Fertigkeiten zum Aufleveln und Meistern

Geheimnisse zum Freischalten, mit epischen Gegenständen zum Finden

Zufällig generierte Levels

Fünf einzigartige Akte mit fünf Leveln

Unverwechselbarer visueller Stil mit ausgeprägtem Mittelalter-Feeling

Hier gibt es den Within the Blade – Launch Trailer zu sehen: