Wobbly Life: Kostenlose Mission führt in die Kanalisation

Die kostenlos verfügbare Mission „Deep in the Sewers“ ist ab sofort für Wobbly Life verfügbar.

Curve Games und RubberBandGames haben heute eine neue Hauptmission für das physikbasierte Open-World-Spiel Wobbly Life auf Steam, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4|5 veröffentlicht.

Die Mission „Deep in the Sewers“ führt ein völlig neues Abwassersystem ein, das die Spieler erkunden können und das voller Rätsel, Monster und Geheimnisse steckt, die es zu entschlüsseln gilt. Sehen Sie sich hier den neuen Trailer an!

In diesem kostenlosen neuen Update werden die Spieler Folgendes finden:

Eine völlig neue Mission, die ein völlig neues unterirdisches Gebiet auf der Insel Wobbly Life einführt: die Kanalisation.

Übersetzung des Spiels in 11 neue Sprachen

Neue Nebenmissionen mit aufregenden neuen Geheimnissen, die es aufzudecken gilt

9 neue freischaltbare Outfits und Kleidungsstücke

Eine neue Erweiterung des Museums

Und vieles mehr …

Wobbly Life ist ein humorvolles Sandbox-Spiel, das euch auf eine unterhaltsame Reise durch Wobbly Island mitnimmt und eine Vielzahl von Minispielen sowie lokalen und Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler bietet.

Taucht durch neu entdeckte Schächte in die Tiefen von Wobbly Island ein, die jede Menge Überraschungen bergen, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden.

Das Spiel bietet ein lebhaftes, weitläufiges Sandbox-Abenteuer, das physikbasiertes Gameplay mit einer Open-World-Umgebung verbindet. Auf der fesselnden Wobbly Island begeben sich die Spieler auf eine Reise, um reizvolle Orte zu erkunden, Reichtum anzuhäufen, um verschiedene Fahrzeuge zu erwerben und sogar in ihr eigenes Haus zu investieren!