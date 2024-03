Tails of Iron 2: Whiskers of Winter: Rollenspiel-Abenteuer wird fortgesetzt

Mit Tails of Iron 2: Whiskers of Winter erscheint das nächste düstere Kapitel des Grimdark-Action-RPG-Opus noch in diesem Jahr.

Odd Bug Studio und United Label haben Tails of Iron 2: Whiskers of Winter angekündigt, die Fortsetzung des von der Kritik hochgelobten Adventure-RPGs aus dem Jahr 2021.

In Whiskers of Winter schlüpfen die Spieler in die Rolle von Arlo – dem Sohn des Wächters des Nordens – nach einem brutalen Angriff der Dark Wings, einer neuen, mit Reißzähnen versehenen Bedrohung aus der eisigen Einöde.

Das Spiel, das später im Jahr 2024 für PC und Konsolen erscheint, enthält eine umfangreiche und tiefgründige Kampagne, die in den nördlichen Reichen des Rattenreichs spielt, neue Gameplay-Mechaniken und verstärkt die für die Serie typischen brutalen Kämpfe zwischen Ratte und Feind.

Whiskers of Winter spielt nach dem blutigen Ende des Originals und führt Arlo auf eine gewalttätige Suche nach rücksichtsloser Rache gegen die Angriffe der Dunklen Schwingen, während neue furchterregende Monsterjagd-Sidequests gegen gigantische Biester eingeführt werden.

Die junge Ratte kann seine Waffen mit einer Reihe neuer elementarer Effekte und Fähigkeiten ausstatten, die ihm helfen, Feinde, die sich ihm in den Weg stellen, abzuschlachten. Dank der verbesserten Siedlungsmechanik kann Arlo die nördliche Garnison der Ratten in Winter’s Edge wieder aufbauen, während sein neuer Beschützer neue und unterschiedliche Gebiete der Grenze erkundet, die eine Reihe von Kreaturen beherbergen, mit denen er sich verbünden kann… oder die er besiegen muss.

Odd Bug Studio hat außerdem bestätigt, dass der mehrfach preisgekrönte Synchronsprecher Doug Cockle (The Witcher 3, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2) in die Welt von Tails of Iron zurückkehrt, um Arlos blutigen Rachefeldzug mit seiner unverkennbar schroffen und bedrohlichen Stimme zu untermalen.

Features

Eine erweiterte Kampagne voller Gewalt und Rache: Whiskers of Winters „Tail“ von Arlos Kampf gegen die grausamen Dark Wing Bats ist ein intensives Erlebnis mit einer halboffenen RPG-Welt, die es in sechs verschiedenen Biomen zu erkunden gilt, und neuen Tierfraktionen, die es zu entdecken gilt.

Whiskers of Winters „Tail“ von Arlos Kampf gegen die grausamen Dark Wing Bats ist ein intensives Erlebnis mit einer halboffenen RPG-Welt, die es in sechs verschiedenen Biomen zu erkunden gilt, und neuen Tierfraktionen, die es zu entdecken gilt. Herausfordernde Kämpfe: Tails of Iron 2 baut auf den für die Serie typischen Hardcore-Kämpfen auf und bietet ein verbessertes Waffen-Gameplay mit vier Elementareffekten (Feuer, Eis, Elektrizität und Gift), die Arlos Arsenal mit einzigartigen Fähigkeiten ausstatten, die er gegen seine Feinde einsetzen kann.

Tails of Iron 2 baut auf den für die Serie typischen Hardcore-Kämpfen auf und bietet ein verbessertes Waffen-Gameplay mit vier Elementareffekten (Feuer, Eis, Elektrizität und Gift), die Arlos Arsenal mit einzigartigen Fähigkeiten ausstatten, die er gegen seine Feinde einsetzen kann. Neues Monsterjagd-Gameplay: Um das Gleichgewicht gegen die neue Armee der Dark Wing Bats zu halten, kann Arlo 15 gigantische und herausfordernde Biester aufspüren und besiegen, um ihre Kadaver für seltene Upgrade-Materialien zu sammeln.

Um das Gleichgewicht gegen die neue Armee der Dark Wing Bats zu halten, kann Arlo 15 gigantische und herausfordernde Biester aufspüren und besiegen, um ihre Kadaver für seltene Upgrade-Materialien zu sammeln. Verbesserter Basisbau: Baut die zerstörte Siedlung Winter’s Edge auf und verbessert sie, um Zugang zu mächtigeren Gegenständen in der Schmiede, schmackhafteren Mahlzeiten in der Küche, einer größeren Auswahl an mächtigen Fallen im Laden und vielem mehr zu erhalten!

Baut die zerstörte Siedlung Winter’s Edge auf und verbessert sie, um Zugang zu mächtigeren Gegenständen in der Schmiede, schmackhafteren Mahlzeiten in der Küche, einer größeren Auswahl an mächtigen Fallen im Laden und vielem mehr zu erhalten! Neues Tag- und Nachtsystem: Arlo wird je nach Tageszeit mit unterschiedlichen Gegnern konfrontiert, wobei weitere Gegnertypen hinzukommen, wenn zusätzliche Monster gejagt und besiegt werden.

„Wir freuen uns, mit Tails of Iron 2: Whiskers of Winter endlich unsere Rückkehr ins Rattenreich anzukündigen und einen neuen ‚Schwanz‘ voller Blutvergießen und mittelalterlicher Rache zu beginnen. Wir wollten auf dem aufbauen, was wir mit dem ersten Teil erreicht haben, und ein Spiel erschaffen, das mehr als nur eine einfache Fortsetzung ist“, sagt Jack Bennett, Mitbegründer und Lead Designer von Odd Bug Studio. „Wir haben das unglaubliche Feedback der Community zum ersten Spiel aufgegriffen und uns daran gemacht, ein noch intensiveres Erlebnis als sein Vorgänger zu schaffen. Die neuen Gameplay-Mechaniken, die zusätzlichen Monsterjagd-Sidequests sowie das verbesserte Crafting und der Basenbau machen Arlos Kreuzzug in der nördlichen Einöde noch epischer als den von King Redgi“, so Bennett weiter.

Darren Newnham, CEO von United Label, sagte: „Es ist sehr aufregend für uns, Odd Bug Studio dabei zuzusehen, wie sie eine großartige Fortsetzung zu ihrem erstaunlichen Original Tails of Iron entwickeln. Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, erneut mit Jack und dem Team für Tails of Iron 2: Whiskers of Winter zusammenzuarbeiten. Dieses neue Spiel führt die gewalttätige Geschichte des ersten Spiels auf ein noch größeres Niveau und treibt den Premium-Indie-Bereich voran.“