WolfEye Studios: Arkane-Gründer stellt Retro-Sci-Fi-RPG vor

Autor:, in / WolfEye Studios

Bei WolfEye Studios arbeitet der Gründer von Arkane Studios an einem Retro-Sci-Fi-RPG in First-Person.

Bei der Game Developer Conference (GDC) in San Francisco stellt Raphaël Colantonio diese Woche sein neues Spiel vor. Der Gründer von Arkane Studios (u. a. Prey und Redfall) gründete WolfEye Studios 2019 mit Julien Roby, einem ehemaligen Executive Producer von Arkane.

Nach Weird West verriet Colantonio auf X, dass es sich bei dem zweiten Spiel um ein Retro-Sci-Fi-RPG in First-Person-Ansicht handelt. So war das Genre auf einem Bild im Hintergrund seines Postings zu sehen, während auf einem Whiteboard zu lesen war, in welcher Ansicht es gespielt wird.

WolfEye Studios erhielt letztes Jahr im Mai eine Investition von der Risikokapitalfirma Galaxy Interactive.

Roby sagte seinerzeit über die Partnerschaft mit dem Geldgeber: „Unsere Partnerschaft mit Galaxy ermöglicht es uns, unsere Unabhängigkeit zu bewahren und gleichzeitig mit unserem nächsten Spiel noch ehrgeiziger zu werden – eine traumhafte Situation!“ „Das Unternehmen wird die nächsten Monate damit verbringen, sein talentiertes Entwicklungsteam zu erweitern und einen Prototyp für eine ehrgeizige neue IP zu entwickeln, die noch nicht angekündigt wurde.“