WrestleQuest: Rollenspiel abermals verschoben

Mega Cat Studios und Skybound Entertainment geben heute bekannt, dass der Release von WrestleQuest für alle Plattformen auf den 22. August verschoben wird.

Zu den Gründen für eine erneute Verschiebung des Spiels, das eigentlich heute erscheinen sollte, gab man Probleme mit den Speicherständen an.

Mega Cat Studios & Skybound Games sagten: „Während einer finalen Überprüfung des Spiels haben wir auf einer der Plattformen entdeckt, dass Spieler:innen ihren Speicherstand verlieren können, wenn sie WrestleQuest auf unterschiedlichen Geräten spielen. Das Spiel verfügt über viele Stunden Inhalt und der Spielfortschritt ist wichtig, deshalb möchten wir das unseren Fans nicht zumuten. Wir sind wirklich sehr stolz auf das Spiel und wissen genau, dass es in jeder Hinsicht überzeugen kann. Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir von den Spieler:innen, die sich schon auf WrestleQuest freuen, erfahren haben und wir können es kaum erwarten, das fertiggestellte Spiel am 22. August mit allen zu teilen.“

WrestleQuest erscheint am 22. August zum Preis von 29,99 € auf den Konsolen Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4|5, für Nintendo Switch und auf dem PC über Steam. Das Spiel wird ebenfalls auf mobilen Endgeräten über Netflix verfügbar sein und ist dort in der Mitgliedschaft inbegriffen.