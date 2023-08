Xbox Series X: So gewinnt ihr eine Porsche Hippie-Konsole

Anlässlich des 75. Jubiläums des Automobilherstellers Porsche verlost Microsoft Xbox Series X Konsolen in verschiedenen Designs, die mehrere Epochen des Rennsports widerspiegeln.

Einer dieser Konsolen ist die in grün und blau gehaltene Hippie-Konsole, die man auf X genauer vorstellte. Neben der limitierten Hippie-Konsole gibt es auch für Forza Horizon 5 einen Porsche 917.

Wer seine Chance auf die Konsole und den 917 wahrnehmen möchte, muss dazu ein Foto vom Porsche Taycan Turbo S im 75-Jahres-Look knipsen und es via X mit dem richtigen Hashtag teilen.

Die Details zu dieser Verlosung könnt ihr den offiziellen Regeln entnehmen.

To celebrate 75 years of Porsche, we're giving away a limited edition "Hippie" Xbox and an in-game 917!

Take a photo of the 75th Anniversary liveried Porsche Taycan Turbo S, and share it with #FH5Porsche75Sweepstakes to be entered to win.



Official rules:… pic.twitter.com/tmlieRtptC

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) August 7, 2023