Remnant II: An Cross-Play wird aktiv gearbeitet

Bei Gunfire Games arbeitet man aktiv an der Umsetzung einer CrossPlay-Funktion. Game Director David Adams wurde bei einem AMA auf Reddit zum Thema des plattformübergreifenden Spielens befragt.

Demnach müsse man verschiedene Anforderungen an Cross-Play auf den verschiedenen Plattformen beachten, wie er sagt. Doch das Team arbeitet aktiv an dieser Funktion.

Adams sagte zu Cross-Play: „Ja, wir schauen es uns an. Es gibt Probleme mit den verschiedenen Plattformen und deren Anforderungen, um Crossplay zu ermöglichen, aber es wird aktiv daran gearbeitet.“

Über die aktuellen Probleme bei den Einladungen auf PlayStation 5 sagte er, dass diese Funktion wohl letztendlich begraben werde und man stattdessen seinen Freunden direkt über das Beitrittsmenü joinen könne. Die Freundesliste habe dazu schon Freundessymbole mit dem letzten Patch erhalten.

„Die Einladungsfunktion ist etwas, an dem wir weiter arbeiten müssen, da Sony einige Anforderungen stellt, die sich nicht gut mit unserer Matchmaking-Lösung vertragen. Ich hoffe aber, dass es in den meisten Fällen ausreichen sollte, die Spiele von Freunden zu sehen und ihnen beizutreten“, so Adams.