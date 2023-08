Remnant II: Über eine Million Einheiten verkauft

Gearbox Publishing gibt heute bekannt, dass für Remnant II auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 über eine Million Einheiten verkauft wurden.

Spielerinnen, Spieler und Medien haben Remnant II als Überraschungshit 2023 mit Lob überhäuft. Des Weiteren hat Remnant II, der Nachfolger von Remnant: From the Ashes, die Anzahl der gleichzeitig aktiven Spieler beim Launch verdoppelt und somit seinen Franchise-Rekord gebrochen.

„Wir möchten allen danken, die uns dabei geholfen haben, diesen fantastischen Meilenstein zu erreichen“, so David Adams von Gunfire Games. „Da dies ein mehrjähriges Projekt für uns war, freut es uns außerordentlich, dass die Fans so viel Spaß an einem Spiel haben, an dem wir mit Leib und Seele gearbeitet haben.“

„Remnant II hat unsere Erwartungen übertroffen, sowohl gewerblich als auch bei den Kritikern. Wir sind auf das Gunfire-Team und alle von Gearbox Publishing, die den Spieltitel vollendet haben, unglaublich stolz”, so Yoon Im von Gearbox Publishing. „Wir sind der Remnant-Community, die uns und das Gunfire-Team bei der Entwicklung unterstützt hat, unheimlich dankbar. Den Remnant-Fans, die unserer Community vergangene Woche beigetreten sind, möchten wir sagen, dass wir begeistert sind, dass sie nun an unserem Abenteuer teilhaben.“