Redfall hat das Fass zum Überlaufen gebracht und überall steht die Marke Xbox derzeit in der Kritik. Dazu kommt, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft womöglich ebenfalls vor dem Aus steht und so skizzieren manche Fans schon den Untergang der Xbox-Konsole.

Ein gefundenes Fressen für alle Schwarzmaler und all diejenigen, die der Xbox ohnehin schon immer den Untergang gewünscht haben.

Einiges an Kritik hat sich Phil Spencer auch in einem ausführlichen Interview von Kinda Funny anhören müssen und sich den Fragen gestellt.

Dabei gab er bekannt, dass Microsoft eine andere Strategie verfolgt als Sony & Nintendo und dass man nicht nur auf Konsolenverkäufe schauen darf, da man hier die Konkurrenz sowieso niemals übertrumpfen könne – und auch die Veröffentlichung von großartigen neuen Spielen, würde daran nicht viel ändern.

Stattdessen will Microsoft mehr Bildschirme erreichen. Egal, ob groß oder klein, alle Displays stehen auf der Beuteliste und Microsoft will diese mit Cloud-Gaming und dem Xbox Game Pass-Angebot verknüpfen. Egal, ob Smartphone, Konsole, Tablet, Handheld oder PC-Monitor – hier sieht Microsoft seine Chancen.

Doch Software sells Hardware – oder bringt mehr Spieler dazu, ein Abonnement abzuschließen, würde man heutzutage vielleicht sogar eher sagen und so werden schon bald großartige Titel auf dem Xbox Showcase präsentiert. Dabei ist die Liste an möglichen Vorstellungen äußerst lang und reicht von Avowed, Perfect Dark, State of Decay 3 über Forza Motorsport und Fable 4 bis hin zu Hellblade 2.

Phil Spencer sagte dazu nur: „Wir werden einige neue Spiele ankündigen und ihr werdet Updates zu einigen dieser Spiele auf eurer Liste [beim Xbox Games Showcase in einem Monat] erhalten.“

Dazu werden bei der Xbox Direct Show im Juni zahlreiche Gameplay-Szenen zu bereits angekündigten Spielen zu sehen sein, damit sich alle Xbox Fans ein Bild von den neuen Titeln machen können.

Phil Spencer betonte dabei auch, dass die Konzentration auf ein vielfältiges Spiele-Line-up liegt, und man nicht ein und dasselbe Genre immer und immer wieder bedienen möchte.