Während des Kinda Funny Games-Podcast wurden Phil Spencer zahlreiche Fragen gestellt und so beispielsweise gefragt, ob Xbox den Konsolenmarkt nicht mehr im Blick hat, da man sich zu stark auf den PC konzentrieren würde.

In seiner Antwort sagte er, dass Microsoft sich irren würde, wenn sie glauben würden, dass es allein durch die Entwicklung großartiger Konsolenspiele Sony sowie Nintendo in den Hardwareverkäufen überholen könnte. Das wird nicht passieren, gibt Phil offen zu und auch deswegen verfolgt man bei Microsoft eine ganz andere Strategie als bspw. Sony oder Nintendo, die sich darauf konzentrieren, die Visionen der Entwickler zu erfüllen, damit der Kunde sein Spiel auf der hauseigenen Konsole spielt.

„Es gibt nicht wirklich eine großartige Lösung oder einen Gewinn für uns. Und ich weiß, dass das eine Menge Leute verärgern wird, aber es ist einfach die Wahrheit, dass, wenn man auf dem Konsolenmarkt an dritter Stelle steht und die beiden Top-Player so stark sind, wie sie sind, und in bestimmten Fällen einen sehr, sehr diskreten Fokus auf Geschäfte und andere Dinge haben, die es uns als Team schwer machen, Xbox zu sein, [aber] das liegt an uns, nicht an irgendjemand anderem.“

Spencer ist auch der Meinung, dass die vergangene Generation die schlimmste war zu verlieren, da jeder sich mittlerweile in seinem Ökosystem eine Sammlung aufgebaut hat und dieser treu bleiben wird.

Dennoch geht es Microsoft weiter darum, den Entwicklern ihre Vision zu ermöglichen, dass ihre Spiele auf so vielen Bildschirmen wie möglich zugänglich gemacht werden, unabhängig vom Hersteller.

„Dies ist die erste Generation, in der die großen Spiele, die sie spielen, Spiele sind, die bereits in der letzten Generation verfügbar waren. Wenn man an Fortnite, Roblox und Minecraft denkt, ist die Kontinuität von Generation zu Generation so groß.“

„Ich sehe viele Experten, die sich eine Rückkehr zu den Zeiten wünschen, in denen wir alle Module und CDs hatten und jede neue Generation ein Neuanfang war, bei dem man den gesamten Konsolenanteil wechseln konnte. Das ist einfach nicht die Welt, in der wir heute leben. Es gibt keine Welt, in der Starfield mit 11 von 10 Punkten bewertet wird und die Leute anfangen, ihre PS5 zu verkaufen, das wird nicht passieren.“