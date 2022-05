Xbox Game Pass: Diese Spiele werden bis Mitte Mai 2022 entfernt

Autor:, in / Xbox Game Pass

Nachdem der erste Schwung Xbox Game Pass-Spiele für Mai 2022 offiziell verkündet wurde, gibt es auch eine aktuelle Liste der Spiele, die bis Mitte Mai aus dem Abonnement entfernt werden.

Über die meisten Spiele haben wir euch schon zuvor informiert. Daher ist dies noch einmal eine aktualisierte Version, in der lediglich Remnant: From the Ashes neu hinzugekommen ist.

Außerdem wird GTA San Andreas DE einige Tage früher als die anderen Spiele entfernt.

Falls ihr die nachfolgenden Spiele auch nach der Entfernung zocken möchtet, so empfehlen wir euch einen Kauf vor dem 15. Mai, um den Game Pass Rabatt von 20 % in Anspruch nehmen zu können.

Xbox Game Pass Entfernungen zum 10. Mai 2022

Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition (Cloud und Konsole)

Xbox Game Pass Entfernungen zum 15. Mai 2022