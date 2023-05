Autor:, in / Xbox Game Pass

Auch am Feiertag und am Vatertag füllt sich der Xbox Game Pass wieder mit neuen Spielen. Mit dabei sind Eastern Exorcist und Ghostlore, nachdem bereits FIFA 23 für Ultimate-Nutzer in dieser Woche veröffentlicht wurde.

Xbox Game Pass – Mai 2023

16. Mai 2023 – FIFA 23 (Konsole und PC) EA Play

18. Mai 2023 – Eastern Exorcist (Konsole und PC)

18. Mai 2023 – Ghostlore (Konsole)

Des Weiteren wurde frühzeitig bekannt gegeben, welche Spiele im Mai 2023 den Xbox Game Pass verlassen werden, damit ihr die Spiele noch durchspielen oder aber euch mit einem digitalen Rabatt von 20 % kaufen könnt. Weiter ist durchgesickert, dass auch der Car Mechanic Simulator 2021 im Xbox Game Pass-Abo erscheinen könnte, während die Reise von Dordogne im Juni beginnen wird.